В Екатеринбурге появились «подшивщики». Нарколог объяснил, чем это чревато

В Екатеринбурге появились т.н. подшивщики – коммерческие клиники или даже частнопрактикующие медики, которые предлагают ввести под кожу специальный препарат, якобы блокирующий тягу к наркотикам. «Помогает тем, кто не может справиться с зависимостью. Долгосрочный результат», – обещают частники. Однако по факту эта технология не только не помогает справиться с зависимостью, но и может навредить.

«К нам часто приходят люди после таких вот «волшебных» клиник. «Мы заплатили 300 тысяч», «Нам обещали пожизненную гарантию», «Он пил после «подшивки» через неделю». Я смотрю на них и думаю: за что вы отдали эти деньги? За красивый сайт и белый халат? За надежду, которую у вас же и украли? А зачастую этим «лечением» занимаются даже не врачи психиатры-наркологи. Очень часто человек, надев белый халат в таких организациях, представляется доктором (специалистом), а сам не имеет даже среднего медицинского образования. Самое дорогое, что есть у человека, когда в дом пришла беда, – это время. Пока вы верите в сказки, болезнь прогрессирует. Пока собираете деньги на «чудо-укол», ваш близкий делает шаг туда, откуда возвращаются единицы», – рассказал главный врач Областной наркологической больницы, главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

Он объяснил, что в России не существует законного препарата для «подшивки» от наркомании. «То, что вам показывают в прайсах частных клиник под этим названием, – либо запрещенные вещества (которые даже ввозить в страну нельзя), либо пустышка по огромной цене. Да, есть препараты для поддержки (блокаторы, антидепрессанты). Но это инструмент, а не лечение. Это как костыль, который помогает идти, но не лечит перелом сам по себе, – заметил врач, напомнив, что согласно ФЗ № 3 лечением наркозависимых имеют право заниматься только государство и государственные клиники. – Частная клиника может «снять ломку», «прокапать», убрать интоксикацию. То есть убрать физические последствия от употребления наркотиков, но лечить болезнь – нет. И когда частники обещают «полное излечение» за один укол, они лгут».

Врач напомнил, что зависимость невозможно вылечить одной волшебной таблеткой. «Она не берется из ниоткуда за один день. Алкоголизм формируется годами, наркомания – быстрее, но это всегда болезнь, которая въелась в психику и тело. Ее не вырезать скальпелем и не зашить «под кожу». Это работа. Долгая, трудная, командная», – подчеркнул Поддубный.

Екатеринбург

