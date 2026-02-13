В Екатеринбург прибыли 11 новых троллейбусов «Горожанин»

Троллейбусный парк Екатеринбурга пополнился новыми машинами модели «Горожанин» производства Уфимского завода. Сегодня в Орджоникидзевское депо прибыли 11 троллейбусов, а до конца февраля в городе поставят еще 39 машин по контракту, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 2023 года это уже третья крупная закупка. Благодаря ей мы заменим 100% курсирующих по городу троллейбусов. Новые модели направим на все действующие троллейбусные маршруты. Машины ждет регистрация и доукомплектация, а их будущих водителей – обучение и стажировка. После этого троллейбусы выйдут на линию», – сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Троллейбусы модели «Горожанин» созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают более 90 пассажиров и способны пройти до 20 километров на автономном ходу. Каждый троллейбус оборудован системами кондиционирования салона, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением внутри и снаружи, USB-портами для зарядки.

Отличительной чертой этой модели является продуманная система доступной среды. Сразу 10 сидячих мест располагаются в низкопольной части троллейбуса и предназначены для маломобильных граждан. Вход в средней части оборудован аппарелью и кнопкой вызова водителя, а салон – табличками с шрифтом Брайля, системой связи с водителем «Умный город» и площадкой для коляски со страховочным ремнем. Людей с нарушениями слуха во время поездки ориентирует цифровой экран, показывающий номер маршрута, путь следования, расстояние до следующей остановки и время прибытия. Для пассажиров с нарушениями зрения есть звуковое оповещение.

«Троллейбус этой модели проходил обкатку в уральской столице в 2021 году и отлично зарекомендовал себя, поэтому именно «Горожанин» был выбран для очередного обновления парка общественного транспорта», – добавили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

