Сегодня вечером екатеринбуржцы могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

В пятницу, 13 февраля, с 17:00 до 21:00 в Екатеринбурге возле ТЦ «Кировский» в микрорайоне ЖБИ все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Акция организована Центром СПИДа при поддержке волонтеров Свердловского медицинского колледжа.
Медики напоминают, что сегодня ВИЧ-инфекция давно вышла за рамки так называемых закрытых групп риска: по итогам прошлого года, 83% инфицированных заразились половым путем.
«Наша задача – сохранить здоровье жителей региона, и особенно важно сохранять здоровье семей. Обследование на ВИЧ – шаг к ответственности и заботе друг о друге», – отмечает главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.
Напомним, ВИЧ-инфекция может длительное время не иметь внешних проявлений, поэтому единственный надежный способ узнать свой статус – пройти тестирование.
Важно подчеркнуть: тестирование в мобильном пункте полностью безопасно. Используются только качественные экспресс-тесты и исключительно одноразовые медицинские материалы. Отдельное внимание уделяется конфиденциальности.
Екатеринбург, Елена Владимирова
