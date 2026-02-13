Сегодня вечером екатеринбуржцы могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

В пятницу, 13 февраля, с 17:00 до 21:00 в Екатеринбурге возле ТЦ «Кировский» в микрорайоне ЖБИ все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Акция организована Центром СПИДа при поддержке волонтеров Свердловского медицинского колледжа.

Медики напоминают, что сегодня ВИЧ-инфекция давно вышла за рамки так называемых закрытых групп риска: по итогам прошлого года, 83% инфицированных заразились половым путем.

«Наша задача – сохранить здоровье жителей региона, и особенно важно сохранять здоровье семей. Обследование на ВИЧ – шаг к ответственности и заботе друг о друге», – отмечает главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Напомним, ВИЧ-инфекция может длительное время не иметь внешних проявлений, поэтому единственный надежный способ узнать свой статус – пройти тестирование.

Важно подчеркнуть: тестирование в мобильном пункте полностью безопасно. Используются только качественные экспресс-тесты и исключительно одноразовые медицинские материалы. Отдельное внимание уделяется конфиденциальности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube