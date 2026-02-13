Подозреваемая в убийстве женщина 29 лет скрывалась от полиции

В Екатеринбурге полиция задержала 45-летнюю женщину, подозреваемую в участии в жестокой расправе в 90-х годах. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в ночь на 27 января 1997 года обвиняемая (тогда ей было 16 лет) вместе со знакомыми распивала алкоголь в квартире дома по улице Металлургов. К их компании присоединился мужчина, с которым участники застолья поссорились на улице, а потом пригласили в квартиру, чтобы помириться. Но закончилось все плохо: мужчина вел себя вызывающе, ему предложили уйти, но он продолжил конфликтовать. Возникла драка, гостя начали бить кулаками и сковородкой, пинать ногами. Затем соучастники вынесли мужчину на улицу и продолжили жестоко избивать. Пострадавшего оттащили в подъезд соседнего дома, где он и умер.

Причастность трех мужчин из компании была установлена вскоре после убийства, их осудили в 1998 году. Девушку объявили в розыск. Участнице преступления удавалось скрываться 29 лет. Она проживала в разных местах, в том числе в отдаленном регионе России. Тем не менее, правоохранители установили ее местонахождение.

«Найти гражданку, практически три десятка лет уходившую от законного возмездия, удалось сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу и отдела полиции № 8. Задержана она была по месту работы – на одном из промышленных предприятий Екатеринбурга. К уголовной ответственности ранее женщина не привлекалась», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке соответствующей меры пресечения добавили в Следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

