В хосписе на берегу Шарташа скоро освятят храм (ФОТО)

Этой весной на территории хосписа Свято-Елисаветинской обители милосердия на берегу Шарташа завершится возведение Владимиро-Елисаветинского храма, где будут проходить богослужения для подопечных, молебны, общение с духовником отцом Василием.

Сам хоспис был освящен в прошлом году. Строительство здания площадью около 4000 кв.м. взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. В обители находятся те, кто из-за неизлечимых болезней и тяжелых травм потерял способность к самостоятельной жизни. Здесь служат десятки сестер и братьев, которые круглосуточно помогают подопечным. В здании хосписа – просторные комнаты, большие окна, есть все необходимое: от регулируемых кроватей до кислородного оборудования, большая трапезная, зал ЛФК и даже соляная комната.

Особенность хосписа – это Владимиро-Елисаветинский храм. Вся его внутренняя отделка уже готова, и теперь братья и сестры ждут иконостас. Его готовят мастера Сергиева Посада в старинной русской технике басмы. Уже совсем скоро храм будет полностью готов, пройдет чин освящения и состоится первое праздничное богослужение.

«Господь нам дает сейчас потрудиться, послужить, послужить нашим подопечным, которым это очень важно – они улыбаются, они здесь счастливы. И это самое большое чудо, которое происходит здесь каждый день. С самого начала, как мы переехали сюда, в это новое здание, и пока храм еще строился, мы сразу стали служить. Надеемся, что после Пасхи уже сможем служить здесь. И ждут этого и наши подопечные, и сестры, братья», – говорит сестра Маргарита.

Напомним, что ранее Свято-Елисаветинская обитель милосердия находилась в полуразрушенном здании на улице Ереванской. Новое здание находится в закрытом пространстве в окружении соснового леса.

