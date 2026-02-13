В ЗАГСе рассказали, какие имена стали редкостью

В 2025 году в Свердловской области новорожденных стали реже называть именами, которые в прошлые годы были достаточно распространенными.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Наталья Храмова, в разряд редких перешли женские имена Ольга, Юлия, Нина, Кристина, и мужские – Семен и Степан. Интересно, что в прошлом году многие уральцы назвали дочерей Верами, но при этом гораздо реже стали встречаться Любовь и Надежда.

Имя София остается самым популярным для девочек уже на протяжении нескольких лет. Среди мальчиков самое популярное имя – Михаил.

Также довольно часто уральцы дают дочерям имена Анна, Мария, Ева, сыновьям – Александр, Артем, Лев, Тимофей.

Чаще, чем в 2024 году, стали встречаться имена Арина, Ксения, Кира, Маргарита, Агата, а у мальчиков – Савелий, Егор, Павел и Федор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

