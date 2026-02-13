Ревдинские врачи спасли 98-летнюю пациентку с многооскольчатым переломом

Травматологи в Ревде прооперировали 98-летнюю пациентку, которая сломала шейку бедра, упав дома. Для людей такого возраста это едва ли не самый опасный перелом: часто после него уже не встают, а обездвиженность быстро приводит к осложнениям. Без операции прогноз был бы неутешительным. Но врачи решили рискнуть – уже через два дня пациентке провели остеосинтез: установили внутрикостный стержень и зафиксировали конструкцию винтом.

Заведующий травматологией Ревдинской горбольницы Александр Самарченко пояснил, что главная трудность была даже не в почтенном возрасте женщины, а в характере самого перелома. Он оказался многооскольчатым – кость раздробилась на мелкие кусочки. Из-за этого хирургам было гораздо сложнее выбрать правильную точку входа и надежно закрепить конструкцию, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

«Те результаты, которых мы планировали достичь, получены. Самое главное – пациентка перенесла операцию, послеоперационный период прошел удовлетворительно, она выписана домой. Исход вмешательства дает ей шанс вновь двигаться», – рассказал Александр Самарченко.

Ревда, Дарья Деменева

