Уральские мужчины чаще дарят путешествия на День святого Валентина

Мужчины из Свердловской области чаще представительниц прекрасного пола планируют романтическое путешествие в преддверии Дня всех влюбленных. С начала года на них приходится 82% трафика на сервисы по поиску билетов, подсчитали аналитики «Мегафона» на основе обезличенных данных.

Чаще других короткие путешествия и отпуск в феврале планируют свердловчане от 35 до 44 лет, на них приходится 40% трафика. На втором месте – молодые люди 25-34 лет, их доля составила 28%, далее – пользователи 45-54 лет (24%).

По данным сервиса «Купибилет», Екатеринбург вошел в топ самых популярных направлений для коротких путешествий на День всех влюбленных. В первой десятке рейтинга также оказались Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Краснодар, Махачкала, Грозный и Минеральные Воды. Среди зарубежных маршрутов любители романтики чаще всего выбирают Ереван, Тбилиси, Стамбул и Самарканд.

Некоторые пары мечтают о свидании в необычных местах с национальным колоритом: в числе нестандартных российских направлений – Тобольск (Тюменская область), Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) и Кызыл (Республика Тыва).

Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователями ресурса «Купибилет» для путешествий по России на предстоящий День святого Валентина, превысила 107 тысяч рублей. Этот заказ был оформлен в Иркутск. Перелет в Горно-Алтайск в феврале обошелся более чем в 89 тысяч рублей, а в Сочи – примерно в 57 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

