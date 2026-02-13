«Автомобилист» уступил московскому «Динамо» на домашнем льду

Екатеринбургский «Автомобилист» начал длинную домашнюю серию из семи матчей. В первой игре хозяева встретились с московским «Динамо» – и уступили со счетом 1:2.

В стартовом периоде больше шансов забить было у «Автомобилиста», но первыми счет открыли гости. Москвичи организовали быструю контратаку «три в одного» и Дилан Сикьюра вколотил шайбу в сетку ворот Евгения Аликина.

Во втором периоде екатеринбуржцы получили два удаления подряд, причем второе – за нарушение численного состава. Его и реализовала московская команда: Егор Ромашевский добил шайбу с пятака – 0:2 в пользу «Динамо». Хозяева продолжали атаковать и на 35-й минуте сработало четвертое звено «Автомобилиста». Никита Шашков выиграл борьбу на чужом пятаке и забил гол.

У екатеринбуржцев был шанс сравнять счет в начале третьего периода, так как у команды было большинство. Но оно нивелировалось удалением собственного игрока. Вскоре Мэйсек и Шаров едва не затолкали шайбу в ворота Подъяпольского и вынудили гостей сделать проброс. Но следом возникла опасная ситуация у ворот «Автомобилиста», защитник Максим Осипов буквально на ленточке принял бросок на себя, и оставил свою команду в игре. Хозяева наваливались на ворота «Динамо», но москвичи держали оборону. Последние три минуты екатеринбуржцы атаковали вшестером, но спасти матч не сумели. Победу со счетом 2:1 забрали гости.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

