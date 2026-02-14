Водитель автобуса заехал на заправку вместе с пассажирами

В Екатеринбурге водитель автобуса № 81 заехал на автозаправочную станцию, не высадив пассажиров из салона. Они пожаловались на него в администрацию города.

Как сообщили в департаменте транспорта, автобус принадлежит частному перевозчику ООО «Авто-Ном». Поскольку такие действия создают угрозу безопасности и противоречат условиям контракта, водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. МКУ «Центр управления перевозками» оштрафует перевозчика.

«Благодарим пассажиров за бдительность и неравнодушие! Только совместными усилиями мы сможем сделать перевозки качественнее. Если вы стали свидетелем нарушения – сообщайте на официальный портал «Госуслуги. Решаем вместе», – резюмировали в мэрии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

