В Верх-Нейвенском открыли после ремонта зал для единоборств

В Верх-Нейвенском открылся после ремонта зал для единоборств. Помещение расположено в школе им. В. Зимина – самбо и дзюдо там занимается 90 ребят, которые показывают высокие результаты на областных и всероссийских соревнованиях. При этом борцовский зал требовал капитального ремонта.

«Нашей задачей было привести зал в порядок и сделать его комфортным и удобным, а главное – безопасным для наших спортсменов. В рамках народной программы «Единой России» фасад здания и сам зал были отремонтированы, а при поддержке Общественного совета проекта «Выбор сильных» – куплен новый комфортный борцовский ковер», – отметил глава Верх-Нейвинского Николай Щекалев.

«Как показывает практика, больше всего в открытии детских секций заинтересованы небольшие города и поселки. В Верх-Нейвинском сильная школа самбо и дзюдо, поэтому для нас было важно поддержать юных спортсменов и создать комфортные условия для занятий борьбой. Благодарю Федерацию самбо Свердловской области и Федерацию дзюдо Свердловской области за сотрудничество и поддержку», – рассказал координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Дмитрий Галенковский, директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь», отметил, что для местных спортсменов это важное и значимое событие: «Уверен, что эти ребята через несколько лет будут блистать на мировой арене, прославляя своей родной поселок Верх-Нейвинский. С таких важных событий начинается любовь к малой Родине, мы видим настоящих патриотов своей страны. Это важно и для педагогов, и для родителей, которые искренне переживают о будущем своих детей».

Настоящим сюрпризом для юных спортсменов стал визит чемпионов мира по самбо и дзюдо. Поздравить ребят приехали двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, чемпионка мира и Европы по боевому самбо Софья Истомина, чемпионка мира и Европы по самбо Анастасия Луканина и чемпионка мира и России по самбо Альбина Чоломбитько.

«Я восхищаюсь проектом «Выбор Сильных» за то, что он привлекает ребят в борьбу, дает возможность развиваться, и в дальнейшем представлять страну на международной арене», – сказала Софья Истомина.

«Я родом из небольшого городка, и понимаю, насколько важна такая поддержка для подрастающего поколения», – отметила Анастасия Луканина.

«Здорово видеть, что есть неравнодушные люди, которые искренне любят борьбу, помогают юным спортсменам. Вижу, как у детей горят глаза, это очень ценно»,– сказала Альбина Чоломбитько.

Тимур Галлямов уверен: каждый маленький мальчик мечтает быть чемпионом. И открытие нового зала приближает его к этой победе:

«Пусть у каждого мальчишки сбудется его маленькая мечта. Но главное, я уверен, все эти ребята вырастут хорошими людьми, любящими свою страну».

Для того, чтобы заветная мечта спортсменов стала еще ближе, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел для ребят мастер-класс, показав свои коронные приемы, которые помогли ему добиться высокого звания.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube