В ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге погибла женщина-водитель (ФОТО)

Сегодня в Орджоникидзевском районе, на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги столкнулись два автомобиля, один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, женщина на «Хонде» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой».

Водитель «Хонды» скончалась на месте происшествия. Водитель «Тойоты» с травмами доставлен в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

