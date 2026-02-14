В ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге погибла женщина-водитель (ФОТО)

Сегодня в Орджоникидзевском районе, на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги столкнулись два автомобиля, один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, женщина на «Хонде» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой».
Водитель «Хонды» скончалась на месте происшествия. Водитель «Тойоты» с травмами доставлен в больницу.
Екатеринбург, Елена Владимирова
