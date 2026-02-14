российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 февраля 2026, 13:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге погибла женщина-водитель (ФОТО)

Фото: ГАИ Свердловской области

Сегодня в Орджоникидзевском районе, на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги столкнулись два автомобиля, один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, женщина на «Хонде» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой».

Водитель «Хонды» скончалась на месте происшествия. Водитель «Тойоты» с травмами доставлен в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,