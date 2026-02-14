На Свердловскую область идут сильные снегопады

В воскресенье, 15 февраля, на территории Свердловской области местами ожидаются сильные снегопады.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, осадки усилятся завтра во второй половине дня, с приближением циклона от Москвы. Одновременно на юге области вероятна оттепель +1…+2°. Циклон перевалит Уральские горы в ночь на 16 февраля в районе Ивделя, в понедельник днем ожидается перерыв в осадках, но снегопады возобновятся в ночь на 17 февраля с приближением еще одного циклона с европейской части России.

В МЧС напоминают: если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов ЛЭП. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

