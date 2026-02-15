Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге стал Академический район (ФОТО)

Академический район стал главной площадкой Екатеринбурга во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2026». Забеги прошли 14 февраля в Преображенском парке и, по первым оценкам, собрали более 2,1 тыс. участников.

На торжественном открытии «Лыжни России» собравшихся приветствовали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я очень рад вместе с вами быть здесь, на одной из площадок, где пройдет «Лыжня России», – сказал Денис Паслер. – Таких площадок только в Екатеринбурге организовано десять. Уральцы всегда активно принимают участие в этом мероприятии. Спорт в Свердловской области развивается, и тому пример спортивные объекты, которые появляются, в частности, в Академическом».

Спортивную часть «Лыжни России» открыли самые юные участники – воспитанники детских садов Академического пробежали специальную 200-метровую трассу. Основная дистанция традиционно была равна году и составила 2026 метров. Ее преодолели и вип-гости, включая олимпийского призера Ивана Алыпова и главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Их забег «Сила единства» был посвящен году Единства народов России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.

«Очень понравилось, очень много людей, бежишь не в одиночку. У всех разная техника, у всех разный уровень подготовки, но одна цель – дойти до финиша, поучаствовать в этом спортивном празднике. Это стимулирует, особенно когда понимаешь, что на тебя смотрят, сразу вспоминаешь все, чему тебя учили тренеры», – поделился эмоциями глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В массовых стартах приняли участие команды от различных учреждений, профессиональных и научных сообществ, организаций, пропагандирующих массовый спорт. Три десятка своих лыжников выставили и представители группы компаний «КОРТРОС» в Екатеринбурге.

«Наш район уже не первый год является главной площадкой забега. Во-первых, здесь есть большой замечательный парк, в котором формируется практически профессиональная лыжня. Во-вторых, Академический – самый молодой район и в забеге принимают участие очень много жителей и гостей», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Также на «Лыжне России» в Академическом устроили масштабный флешмоб, записав послание участникам Международного фестиваля молодежи, который Екатеринбург примет с 11 по 17 сентября 2026 года. Собравшиеся подняли флаги и произнесли в камеру девиз: «Следуй за мечтой вместе с Россией, Екатеринбург ждет молодежь мира». Видео направят будущим участникам фестиваля из разных стран.

Всего в Свердловской области в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие около 80 тысяч человек из 73 муниципалитетов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube