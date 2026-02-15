Двое детей погибли в уральском селе из-за схода снега (ФОТО)

В селе Сылва Шалинского района в результате схода снега погибли двое детей, 8 и 9 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сегодня около 11 часов мальчики отправились кататься с горки на тюбинге. Дети приехали в гости в Сылву к своим бабушкам, которые живут по соседству. 8-летний мальчик учился в 1-м классе одной из школ Екатеринбурга, 9-летний мальчик учился в 3-м классе в школе поселка Шаля.

Во время катания с горки сошел снег, которым засыпало детей. Они погибли.

Бабушка одного из мальчиков через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Шаля, Елена Владимирова

