ГАИ предупредила о резком ухудшении ситуации на дорогах

В Свердловской области осложнилась ситуация на дорогах. После оттепели и снегопадов в выходные температура воздуха снова опустилась ниже ноля, на трассах образовался гололед.

ГАИ Свердловской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, особенно в ночное время суток, без крайней необходимости. Если поездку невозможно отложить, следует проявлять предельную осторожность, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений.

Особую опасность в таких погодных условиях представляют участки дорог с подъемами и спусками, мосты и путепроводы, где образование наледи происходит наиболее интенсивно.

С самого утра на улицах Екатеринбурга фиксируются ДТП, в городе скапливаются пробки.

