В Полевском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся (ФОТО)

В селе Мраморское Полевского района в результате ДТП погиб пешеход, который двигался по краю проезжей части. Водитель сбил его и уехал, не оказав помощи.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, личность нарушителя быстро установили. Это 74-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что оставление места ДТП влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Если вы сбили человека, необходимо немедленно остановиться, оказать ему первую помощь и сообщить о случившемся в экстренные службы по телефону 112.

Полевской, Елена Владимирова

