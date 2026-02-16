У министра энергетики и ЖКХ Свердловской области появился новый зам

Губернатор Денис Паслер назначил выпускника «школы мэров» Сергея Лобанова заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Как сообщили в ДИПе, Сергей Лобанов – выпускник первого потока «школы мэров», которая была организована по поручению губернатора. Чиновник родился в 1977 году, окончил УГТУ-УПИ. Работал на руководящих постах в организациях жилищно-коммунального хозяйства, в 2017 году был назначен заместителем главы администрации Ирбита, с марта 2023 года – заместителем главы администрации Туринского муниципального округа.
Сергей Лобанов приступает к исполнению обязанностей с 16 февраля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
