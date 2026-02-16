Экономист УрФУ из Бангладеш вошел в тройку лучших молодых ученых мира

Научный сотрудник лаборатории международной и региональной экономики УрФУ Монирул Ислам занял третье место в топ-100 молодых экономистов мира по версии RePEc (Research Papers in Economics). Первые две позиции заняли исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института (США).

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, тема диссертации молодого ученого посвящена взаимосвязи торговли критически важными минеральными ресурсами и глобальным энергетическим переходом.

«Глобальное стремление к решению климатических проблем заставляет страны ускорять энергетический переход. Поскольку критические минералы необходимы для производства «чистых технологий», их значение резко возросло. В своих исследованиях я также рассматриваю, как на международную торговлю влияют различные геополитические риски, геоэкономическая фрагментация», – поясняет Монирул Ислам.

Монирул Ислам изучает влияние глобального энергоперехода на международную торговлю минеральными ресурсами (литий, медь, никель и др.) в условиях возросших геополитических рисков. Среди его последних работ – исследование о влиянии геополитической фрагментации на региональные особенности энергетического перехода, о воздействии монетарных и финансовых шоков на экспорт российских минералов в страны БРИКС, а также о роли институтов в торговле критически важными ресурсами. Кроме того, ученый анализирует поставки редкоземельных металлов из России и Китая в контексте энергетического перехода США с учетом геополитической напряженности.

