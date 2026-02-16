Екатеринбурженка получила тяжелые травмы, играя в мафию

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга рассматривают необычное гражданское дело – участница игры в мафию подала иск к организатору, так как получила серьезную травму.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 10 июля 2025 года. Девушка участвовала в командной игре «Мафия» с экстремальной изюминкой: кресла игроков были оборудованы специальным механизмом. Когда участника «убивали» в игре, кресло сбрасывало его с высоты более двух метров. Такое падение для одной из участниц обернулось травмой и длительным лечением, ей пришлось сделать несколько операций.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с организатора игры материальный ущерб в размере 122 910 рублей, компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей, штраф – 50 % от присужденной суммы за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, а также 60 тысяч рублей – расходы на оплату юридических услуг.

Ответчик не отрицает, что девушка получила травму во время игры, но возмещать ущерб не намерен на том основании, что суд уже признал его банкротом. Рассмотрение дела по существу назначено на 5 марта 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владжимирова

