Мужчина погиб на пожаре в Пионерском из-за неосторожного курения

В Екатеринбурге в Пионерском районе вспыхнул пожар на переулке Парковом – горели личные вещи в секции на шестом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров. В ходе тушения спасатели нашли мужчину без признаков жизни.

Как отметили в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе двое детей. Специалисты газодымозащитной службы спасли 4 человек. Пожар потушили за 27 минут 18 огнеборцев и 7 единиц техники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании и избежать трагедии», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube