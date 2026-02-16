На Урале подорожали флешки и обручальные кольца, но подешевели дрова

В первый месяц 2026 года в Свердловской области из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали флешки. Как сообщает Свердловскстат, флеш-накопители в среднем за месяц стали дороже на 8,2%. На 6% подорожали беспроводные наушники, на 5,9% – кремы для лица и газеты, золотые обручальные кольца – на 4,6%, сухие корма для домашних животных – на 4,3%.

Некоторые товары стали немного дешевле. Например, снизилась цена на некоторые лекарства – омепразол и лозартан (-2,6%), дротаверин (-2,8%), интерферон-альфа 2В (-3,3%). Также, по данным статистики, стали дешевле женские ветровки (-4%), дрова (-4,3%), тушь для ресниц (-5,2%).

Из продуктов сильнее всего подорожали огурцы (+31,3%) и помидоры (+24,6%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

