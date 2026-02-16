Студент УрГУПС спас мужчину, тонувшего в Городском пруду

В воскресенье, 15 февраля, студент УрГУПС по имени Иван спас утопающего. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, студент гулял с девушкой по берегу, когда заметил в Исети мужчину, который по пояс провалился в ледяную воду. Иван бросился на помощь. Приблизившись, он протянул руку пострадавшему и, казалось, уже вытащил его, но мужчина вновь начал проваливаться. Студенту все же удалось извлечь его из воды, где мужчина провел около десяти минут. На место прибыли сотрудники охраны, которые помогли пострадавшему пройти в здание университета, чтобы согреться.

«Иван проявил истинную смелость и храбрость, не побоявшись встретиться с опасностью лицом к лицу. Оказавшись в феврале на заснеженной набережной рядом с человеком, провалившимся под лед, он действовал стремительно и решительно. Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о поощрении студента», – заявили в ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

