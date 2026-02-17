Уральская компания разработала средство для роста шерсти у собак с облысением (ФОТО)

Уральский производитель косметики для животных разработал средство для роста шерсти у собак с диагнозом «алопеция Х». Компания «Грум» стала резидентом инновационного центра «Сколково».

Как сообщили в департаменте информполитики, проект «Анаген V» стал результатом многолетней совместной работы уральских грумеров, ветеринарных врачей, дерматологов и ученых факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского Государственного Технического университета.

В течение полугода средство проходило практическую апробацию под контролем специалистов. По данным пилотных исследований, у животных, участвовавших в программе запуска роста шерсти, зафиксировано больше 70% обрастания шерстного покрова. На данный момент исследования проведены, протоколы заполнены и проходит патентование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

