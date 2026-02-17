На Урале объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА

На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета.

Как сообщили в ДИПе, специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из Кольцово в 9:25, сняла – в 9:27.

Официальные источники оповещений: страницы губернатора Свердловской области в социальных сетях и мессенджерах, телеграм-канал правительства Свердловской области, телеграм-канал «Антитеррор Урал».

