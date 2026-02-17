Задерживается вылет из Екатеринбурга двух рейсов

Вылет двух рейсов из аэропорта Кольцово сегодня задерживается из-за позднего прибытия воздушных судов.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, рейс DP-6542 авиакомпании «Победа» Екатеринбург – Москва вместо 06:00 вылетит в 11:30; рейс SDM-6122 авиакомпании «Россия» в Сочи вместо 06:05 вылетит в 16:10.

Кроме того, задерживается рейс 414 авиакомпании «Победа» из Челябинска в Москву. Время вылета по расписанию – 06:30, планируемое время вылета – 12:20.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube