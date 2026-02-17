У уральца конфисковали квартиру за незаконную регистрацию мигрантов

Житель Алапаевска Ильгар Гусейнов осужден по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с сентября 2024 года по январь 2025 года Гусейнов фиктивно поставил на учет в своей квартире на ул. Пушкина в Алапаевске 10 иностранных граждан.

При этом мужчина, у которого в собственности было нескольких квартир, изначально знал, что мигранты у него жить не будут.

Алапаевский городской суд назначил Ильгару Гусейнову наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокурора суд конфисковал квартиру в доход государства как средство совершения преступления в сфере незаконной миграции.

Алапаевск

