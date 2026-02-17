Суд вынес решение по делу о столкновении иномарки с табуном лошадей

Свердловский областной суд поставил точку в необычном дорожном конфликте, который случился на трассе в Тавдинском районе – автовладелец лишился машины, врезавшись в табун лошадей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в декабре 2024 года на 14-м километре автодороги Тавда – Увал водитель Opel Astra столкнулся с лошадью, когда целый табун внезапно выскочил на проезжую часть. Удар оказался сильным, автомобиль съехал в кювет и получил настолько серьезные повреждения, что восстановлению не подлежал.

Владельцы автомобиля подали в суд на местного фермера Хамзу Хасаншина, так как полиция установила, что именно его лошади содержатся вблизи места ДТП.

Тавдинский суд усмотрел обоюдную вину: водитель, заметив животных на дороге, вовремя не притормозил, а фермер не уследил за табуном. В итоге с Хасаншина взыскали 274,5 тысячи рублей в счет возмещения ущерба и почти 8 тысяч рублей госпошлины.

Обе стороны остались недовольны решением. Истица требовала полной компенсации, настаивая, что ее муж не превышал скорость. Фермер сначала доказывал, что лошади не его, а потом – что машина столкнулась не с лошадью, а с каким-то другим животным.

Свердловский областной суд внимательно изучил материалы и оставил жалобы без удовлетворения. Решающими доказательствами стали следы копыт, которые вели от места ДТП прямо к ферме ответчика. Проследовав по ним, полицейские обнаружили табун из 13 лошадей именно в хозяйстве Хасаншина. Других владельцев лошадей в округе просто нет.

Суд согласился, что фермер обязан следить за своими животными. Вместе с тем, и водитель должен был заранее сбросить скорость, заметив на дороге препятствие. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Тавда, Елена Владимирова

