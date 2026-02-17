Более двух тысяч малышей родилось в Академическом в 2025 году

Академический продолжает укреплять статус самого молодого и семейного района Екатеринбурга – рост рождаемости здесь значительно опережает среднегородские показатели.

За 2025 год в Академическом родилось 2 178 малышей, что на 21% больше, чем годом ранее. Сейчас здесь проживает около 42 тысяч детей до 18 лет и они составляют треть от населения района. Средний возраст жителей Академа – 32 года. Большинство проживающих – молодые семьи с детьми, а число многодетных, по данным управления социальной политики, превышает 2 830. Также в районе рождаются немало двойняшек и тройняшек, поэтому, по инициативе жителей, появился фестиваль «Двойная радость в Академическом». В 2025 году в нем приняли участие 93 семьи, в одной из которых воспитывают сразу три пары двойняшек.

Официальная численность населения Академа – 128,6 тыс. человек, однако по оценочным данным в районе проживает более 150 тыс., и к 2030 году это число увеличится до 200-250 тыс. В последние годы жители в Академическом зачастую улучшают жилищные условия, не покидая пределов района. Молодые родители приобретают собственное жилье выросшим детям, а взрослые дети перевозят поближе своих родителей. Немаловажную роль играет то, что в Академе, параллельно с домами возводится социальная инфраструктура. Сейчас в Академическом уже работают 15 детских садов и 9 школ. В ближайшее время планируется открытие еще одной школы в 16 квартале.

«Наша цель – строить не просто жилые комплексы, а среду для жизни, в которой хочется создавать семьи и заводить детей. И то, что так много жителей Академического решаются на эти важные шаги – большая радость для нас», – сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

