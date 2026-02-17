Зумеры стали чаще уезжать на вахту сразу после учебы

Молодые люди, которые только окончили школу или университет, чаще стали уезжать на работу в отдаленные регионы вахтовым методом. Особенно это касается молодежи в возрасте 18-24 лет. Количество резюме для работы вахтовым методом выросло в 2025 году на 90% в этом возрастном сегменте. При этом, как подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа», средние зарплатные ожидания в этом секторе – порядка 111 тысяч рублей.

«На первом месте по росту количества резюме находится позиция комплектовщика: число анкет увеличилось на 168% за год, при этом кандидаты рассчитывали в среднем на 123 227 руб./мес. Второе и третье места разделяют специальности монтажника и электромонтажника – рост количества опубликованных резюме составил 163% и 129%, а средние зарплатные ожидания достигли 164 201 руб./мес. и 137 750 руб./мес. соответственно. Необходимо отметить, что молодые соискатели выбирают данные профессии с вахтовой занятостью для получения практического опыта и последующей реализации себя как начинающего специалиста в этой сфере», – уточнили в пресс-службе сервиса.

Екатеринбург, Елена Сычева

