В Свердловской области похолодает до -29

Уже завтра в Свердловской области изменится погода. Снегопады прекратятся, температура воздуха значительно понизится.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня ночью будет облачно с прояснениями, местами снег, завтра днем – переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -10…-15 °C, на севере до -20°, днем -7…-12°. В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -11°, днем без существенных осадков, -8°.

Ночью 19 февраля ожидается -18…-23°, на крайнем севере до -28°, днем -8…-13°. В Екатеринбурге ночью -20°, днем -10°.

В пятницу, 20 февраля, ночью от -19 до -24°, на крайнем севере до -29°, днем -9…-14°, на крайнем западе до -4°, без осадков. В Екатеринбурге ночью -20°, днем -10 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube