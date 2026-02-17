Пассажир рейса Наманган – Екатеринбург привез с собой 7,2 кг насвая (ФОТО)

Кольцовские таможенники задержали иностранного гражданина, прилетевшего рейсом «Наманган – Екатеринбург». Мужчина пытался провезти в багаже 7,2 кг насвая, это наркотикоподобное вещество, однако не относящееся к запрещенным. При этом так как оно содержит табак, для него существуют нормы провоза. Инспекторам таможенного поста пассажир сообщил, что смесь вез исключительно для себя, а о нормах перемещения через таможенную границу табачных изделий не знал.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в отношении иностранца возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.3 «Несоблюдение установленных ограничений» и 16.2 (часть 1) КоАП России «Недекларирование товаров».

«Это первая в этом году попытка провоза крупной партии насвая. Годом ранее самым большим объемом было 10,2 кг курительной смеси. В 2025 году на таможенном посту задержали 20 партий насвая общим весом почти 51 килограмм. В основном везут из Таджикистана и Узбекистана», – прокомментировал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

