На пожаре в селе Усть-Ницинском погибла семейная пара

В селе Усть-Ницинском Слободо-Туринского района следователи устанавливают причины гибели двух человек на пожаре. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, тела обнаружили утром 17 февраля в ходе тушения пожара в частном деревянном доме по улице Октябрьской. Для определения точных причин смерти людей и возгорания назначены соответствующие экспертизы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил: «Погибшими оказались мужчина, 1963 г.р., и женщина, 1962 г.р. По имеющимся данным, они проживали в указанном доме. В жилище имелось печное отопление».

Слободо-Туринский район, Елена Владимирова

