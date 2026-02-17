Уральский полпред Артем Жога анонсировал открытие в Екатеринбурге филиала Президентской библиотеки.

«Встретился с начальником Управления материально-технического обеспечения Управления делами президента Владимиром Луньковым и главой Президентской библиотеки Юрием Носовым. Обсудили вопросы сотрудничества. Уже сейчас в регионах Уральского федерального округа открыто 800 электронных читальных залов с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Планируется, что на территории УрФО откроется второй полноценный филиал библиотеки, он будет располагаться в Екатеринбурге. Место выбрано неслучайно, ведь в 2026 году город носит звание библиотечной столицы России», – написал Артем Жога в своем телеграм-канале. По его словам, информационные ресурсы Президентской библиотеки – это важный инструмент патриотического воспитания молодежи. Доступ к цифровым архивам помогает подрастающему поколению почувствовать живую связь с прошлым и прикоснуться к богатому культурному наследию страны.

Екатеринбург, Елена Васильева

