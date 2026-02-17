В Свердловской области появятся два новых направления для автотуристов

Свердловская область получит 54 миллиона рублей на развитие автотуризма. Как сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ионин на пресс-конференции, в регионе планируют развивать еще два новых автонаправления: из Екатеринбурга через Ирбит и Туринск до Тавды, а также из Екатеринбурга до Талицы по федеральной трассе.

На сегодня в Свердловской области существует пять туристических автомаршрутов: Екатеринбург – Ивдель, Екатеринбург – Красноуфимск, Екатеринбург – Красноуральск, Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил («Демидовский маршрут»), а также Екатеринбург – Алапаевск («Императорский маршрут»). Один из них планируют сделать межрегиональным: северный маршрут до Ивделя могут продлить до Ханты-Мансийского автономного округа, а в перспективе – закольцевать через Тюменскую область. «Был потенциальный инвестор, готовый строить ряд небольших гостиниц там. Но пока проект встал на паузу, потому что непонятно, насколько будет функционировать дальше федеральный инструмент поддержки, связанный с субсидированием процентной ставки», – отметил Ионин.

В этом году на поддержку туристических предпринимательских инициатив в Свердловской области выделено 116 миллионов рублей. 54 миллиона из них пойдут на развитие автомаршрутов и придорожной инфраструктуры – навигации, объектов питания, туалетов и душевых кабин. Остальные средства планируют потратить на развитие бассейнов и новых кемпингов, добавила и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube