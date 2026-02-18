Свердловчане теперь смогут закрывать больничный дистанционно

Жителям Свердловской области предоставили возможность закрывать больничный лист дистанционно с помощью мессенджера Max.

«В дополнение к существующей системе Минздрав России разрешил закрывать дистанционно больничные листы. В Свердловской области это можно сделать через специальное приложение «РТ Доктор66» и чат-бот в мессенджере MAX «Запись к врачу. Свердловская область», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Установив на смартфон приложение «РТ Доктор66», необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги». С помощью сервиса врач назначит онлайн-консультацию, о которой пациент получит уведомление в чат-боте «Запись к врачу. Свердловская область» в мессенджере MAX.

В назначенное время необходимо подключиться к видеосвязи с врачом через приложение. Специалист проведёт дистанционный осмотр и примет решение о закрытии листка временной нетрудоспособности.

Паслер подчеркнул, что эта опция – дополнительная. «У каждого уральца есть право при желании прийти на приём к врачу лично», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube