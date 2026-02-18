Экс-полицейский осужден за получение взятки от нелегального золотодобытчика

Бывшего полицейского из Невьянска приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн за получение взятки.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции невьянской полиции Алексей Храмков в декабре прошлого года был признан виновным в получении взятки за общее покровительство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Его сообщник, бывший оперуполномоченный Кирилл Бычков, также осужден.

В мае 2025 года экс-полицейские получили взятку в размере 250 тысяч рублей от мужчины, который занимался на территории Невьянского и Кировградского районов незаконной добычей золота. Деньги были оставлены в бардачке автомобиля, принадлежащего Бычкову, в качестве платы за общее покровительство и попустительство со стороны полиции.

Алексей Храмков вину в получении взятки признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее, его приговорили к 5 годам строгого режима, штрафу в 1 млн рублей, лишили звания майора полиции и запретили занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.

На приговор были поданы апелляционные жалобы осужденного, его адвоката и представление прокурора.

Свердловский областной суд отменил приговор в части неразрешения вопроса о конфискации имущества. В данной части уголовное дело направлено на новое рассмотрение в порядке ст. 399 УПК РФ в тот же суд, в ином составе суда.

В остальной части приговор Кировградского городского суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника, а также апелляционное представление прокурора – без удовлетворения.

Невьянск, Елена Владимирова

