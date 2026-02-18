Екатеринбуржцев терроризируют банки из-за чужих долгов

Жители Екатеринбурга жалуются на звонки коллекторов за долги, которых они не брали. Примечательно, что кредиторы – крупные банки, а не микрокредитные организации, однако даже они нарушают законодательство.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ульяна, вот уже целый год практически в ежедневном режиме ей звонят сотрудники «Альфа-банка», которые требуют вернуть долг некого гражданина Погосяна. Девушка такого человека не знает, и как у банкиров оказался ее номер, ей неизвестно. Однако никакие объяснения с ее стороны не принесли результата. Всякий раз у девушки требуют собрать пакет документов и доказать, что она – это не взявший кредит мужчина. Собеседница агентства подчеркнула, что номер телефона, на который ей звонят из отдела взысканий, принадлежит ей уже больше пяти лет.

Другая жительница Екатеринбурга столкнулась со звонками от «Сбера». У нее несколько иная ситуация – с должницей, которую ищет банк, она шапочно знакома, что тоже не дает право банкирам звонить ей. «Девушка, которая, по-видимому, взяла кредит у «Сбера», но не вернула его, мне знакома, лет 10 назад мы с ней пересекались в одной тусовке. Но связь не поддерживали с тех пор. По ее соцсетям вижу, что она уехала жить в другую страну, но почему звонят-то мне? Получается, что когда она еще была здесь, взяла кредит, банк никак не удостоверился, что это не ее номер телефона. Либо они сознательно обзванивают окружающих, до которых могут дотянуться, чтобы те как-то вразумили должницу, но почему вдруг проблемы банка стали моими проблемами, не совсем понятно. Пусть сами разбираются со своими заемщиками», – отметила она.

В пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов в Свердловской области, которые занимаются подобными проблемами, сообщили, что в обоих случаях налицо нарушения со стороны банков. Третьи лица не могут отвечать за долги заемщиков. Кроме того, в ситуации с Ульяной сотрудники отдела взысканий нарушили еще и федеральный закон в части того, когда можно звонить по задолженности – этого нельзя делать в вечернее время, в выходные или праздничные дни, не чаще одного раза в неделю и так далее. В ведомстве напомнили, что в подобных ситуациях граждане должны обращаться с жалобами к приставам, приложив доказательства того, что им звонят по чужим долгам или во внеурочное время – это могут быть скриншоты входящих звонков, записи телефонных разговоров, распечатки, от оператора сотовой связи. Все это вместе с заявлением в свободной форме рекомендуют направлять через «Госуслуги». В таком случае приставам будет проще наказать банкиров, а суду – оштрафовать их и принудить остановить прозвон третьих лиц.

Екатеринбург, Елена Сычева

