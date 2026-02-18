российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 февраля 2026, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Наркологи протестируют на запрещенные вещества 30 тысяч школьников

Свердловские наркологи проверят около 30 тысяч школьников из группы риска на склонность к зависимостям.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, работе врачей психиатров-наркологов предшествовало социально-психологическое тестирование свыше 255 тысяч подростков в школах, ссузах и вузах. По его результатам каждый девятый школьник или студент попал в группу риска по вовлечению в употребление наркотиков. Общее количество таких подростков составило более 30 тысяч человек.

Для тестирования ребят из группы риска минздрав Свердловской области совместно с областной наркологической больницей передал врачам-наркологам порядка 19 тысяч тест-систем, позволяющих выявить до десяти видов наркотических веществ в биологических жидкостях человека. Тест-системы получили 45 медорганизаций региона. Наибольшее количество доставлено в больницы Ирбита, Нижнего Тагила, Тавды, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Ревды, Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,