Наркологи протестируют на запрещенные вещества 30 тысяч школьников

Свердловские наркологи проверят около 30 тысяч школьников из группы риска на склонность к зависимостям.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, работе врачей психиатров-наркологов предшествовало социально-психологическое тестирование свыше 255 тысяч подростков в школах, ссузах и вузах. По его результатам каждый девятый школьник или студент попал в группу риска по вовлечению в употребление наркотиков. Общее количество таких подростков составило более 30 тысяч человек.

Для тестирования ребят из группы риска минздрав Свердловской области совместно с областной наркологической больницей передал врачам-наркологам порядка 19 тысяч тест-систем, позволяющих выявить до десяти видов наркотических веществ в биологических жидкостях человека. Тест-системы получили 45 медорганизаций региона. Наибольшее количество доставлено в больницы Ирбита, Нижнего Тагила, Тавды, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Ревды, Екатеринбурга.

Екатеринбург

