Среда, 18 февраля 2026, 12:27 мск

Грузовик оборвал электропровода и оставил без света 15 домов в Краснотурьинске

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Краснотурьинске грузовик «Рено», перевозивший части башенного крана, зацепил электропровода и оборвал их. Инцидент случился 17 февраля на улице Комсомольской. В результате происшествия без электричества временно остались 15 частных домов, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС установили, что за рулем «Рено» находился 41-летний мужчина. Он вез груз из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на категорию «СЕ» для управления транспортом с полуприцепом, а также полиса ОСАГО. На мужчину составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. По факту ДТП продолжается проверка.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

