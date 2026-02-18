Грузовик оборвал электропровода и оставил без света 15 домов в Краснотурьинске

В Краснотурьинске грузовик «Рено», перевозивший части башенного крана, зацепил электропровода и оборвал их. Инцидент случился 17 февраля на улице Комсомольской. В результате происшествия без электричества временно остались 15 частных домов, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС установили, что за рулем «Рено» находился 41-летний мужчина. Он вез груз из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на категорию «СЕ» для управления транспортом с полуприцепом, а также полиса ОСАГО. На мужчину составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. По факту ДТП продолжается проверка.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

