В мэрии напомнили, кто должен заниматься сосульками

В администрации Екатеринбурга напомнили, кто должен бороться с сосульками: если они свисают с крыши здания, то это владелец постройки или обслуживающая организация, например управляющая компания, а если это самовольно установленный козырек балкона, то хозяин квартиры, к которой относится балкон.

Из-за оттепели в выходные и резкого похолодания, которое началось сегодня, в городе появилось много сосулек, не весь подтаявший на крышах снег успели убрать.

«Администрация города Екатеринбурга обращает внимание владельцев зданий, директоров управляющих организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов, на своевременность очистки карнизов крыш и козырьков зданий от наледи и сосулек, с обязательным соблюдением техники безопасности выполнения работ, а также на необходимость установки предупреждающих знаков и ограждений в опасных местах», – сообщает пресс-служба мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

