Екатеринбургские гаишники проверили 200 автобусов и нашли 109 нарушений

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило с 11 по 13 февраля.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, инспекторы проверили более 200 автобусов и выявили 109 нарушений, в том числе серьезных. Так, 17 водителей вышли в рейс при наличии неисправностей, при которых эксплуатация автобусов запрещена. Шесть водителей управляли транспортным средством, не имея при себе документов. 20 – не прошли вовремя техосмотр. У девяти водителей не было тахографа. Один управлял автобусом с неисправной тормозной системой, это транспортное средство сотрудники ГАИ сразу отправили на спецстоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube