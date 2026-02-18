Власти опровергли фейк о снятии брони с сотрудников оборонных предприятий

Департамент информационной политики Свердловской области предупреждает об очередной попытке распространения недостоверной информации. Как сообщили в ДИПе, злоумышленники создали анонимный Telegram-канал, чтобы дезинформировать руководство оборонных предприятий Среднего Урала. В нем публикуются ложные данные о якобы снятии бронирования с сотрудников заводов для последующего заключения контракта с Минобороны России.

Для продвижения фейка противник прибегает к уловке: на видео нанесены водяные знаки одного из ведущих региональных СМИ. ДИП просит уральцев не пересылать друг другу недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

