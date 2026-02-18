Екатеринбургские депутаты оценили новую насосную станцию на Уралмаше (ВИДЕО)

Депутаты Екатеринбургской думы провели выездное заседание на насосной станции № 5 на Уралмаше. Этот объект был введен в эксплуатацию в прошлом году. На сегодняшний день насосная станция является самой мощной и современной в городе. Она обеспечивает нормативные режимы теплоснабжения пяти районов Екатеринбурга.

Екатеринбургские депутаты оценили новую насосную станцию

Как рассказал исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» Андрей Шмельков, новая станция была построена взамен старой, отработавшей более 60 лет. В микрорайонах Завокзальный и Уралмаш активно развивается жилое строительство, поэтому требуется все больше энергетической инфраструктуры для качественного теплоснабжения жителей. Новая насосная станция эффективнее на 30% и способна перекачивать до 9 тысяч кубометров воды в час. Оборудование полностью автоматизированное, на станции нет персонала. За параметрами теплосети следит удаленно диспетчер на центральном щите управления. В случае отключения электричества на объекте предусмотрен резервный источник питания, а для защиты от гидроудара есть специальный бак, куда сбрасывается вода при резком повышении давления в трубах.

«Наша задача – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение горожан. Мы подготавливаем инфраструктуру для строительства жилья и социальных объектов в новых микрорайонах. Мощность новой станции № 5 позволяет сделать задел на ближайшие 15-20 лет стройки. На объекте мы применили синергию технических решений, почти все оборудование российского производства. Надеюсь, что новая станция прослужит так же долго, как и старая, то есть не менее 60 лет. Гидравлический режим позволяет обеспечивать комфортную температуру в квартирах горожан – чтобы было ни холодно ни жарко в отопительный сезон», – рассказал Андрей Шмельков.

Депутаты с интересом осматривали техническую часть станции и расспрашивали специалистов о том, как новое оборудование может улучшить качество горячей воды из-под крана. Кроме того, члены комиссии поинтересовались, как автоматический режим станции будет реагировать в непредвиденных ситуациях.

«В связи с застройкой нужно улучшать гидравлический режим теплосетей в центральных районах города. Поэтому вопрос с новой насосной станцией был животрепещущим. Я хочу сказать, что когда у нас все хорошо, в квартирах есть отопление и горячая вода без запаха, мы и не вспоминаем про энергетиков. Надеюсь, что жители и дальше не будут замечать, как работает станция – значит, все в порядке. С энергетиками мы всегда находимся в контакте, и Екатеринбург в плане улучшения качества энергоснабжения – один из первых в нашей стране», – поделился впечатлениями председатель комиссии по городскому хозяйству ЕГД Александр Колесников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

© 2026, РИА «Новый День»

