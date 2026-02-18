В Екатеринбурге начали чистить опасные крыши (ФОТО)

В Екатеринбурге начали чистить опасные кровли. В центральной части города убирают снег и наледь с крыш. Из-за оттепели проходить под ними стало рискованно. Горожане жаловались на сосульки и снег, внезапно падающие на тротуары. По счастью, пострадавших не было.

При этом люди, которые передвигаются по Екатеринбургу пешком, отмечают, что после расчистки кровли некому убирать тротуары – они оказываются завалены снегом.

Екатеринбург, Елена Сычева

