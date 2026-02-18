Экс-директор «Столовой № 41» получила условный срок за кражу 80 млн со школьных обедов

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-директору ЕМУП «Столовая № 41» Надежде Аристовой, которая похитила более 80 миллионов со школьных обедов.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на протяжении двух лет, с января 2022 года по декабрь 2023 года, женщина вместе с сообщниками воровала деньги, которые мэрия выделила на питание в школах. В документах писали, что продукты в школьные столовые поставляются в нужном объеме, а на деле детей кормили хуже и меньше, чем было положено. Сэкономленное таким образом мошенники забирали себе.

Размер ущерба составил 80 186 797 рублей. Все украденные деньги обвиняемые вернули. Надежда Аристова пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело рассматривали в особом порядке. Суд Железнодорожного района Екатеринбурга приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Пока Аристова не заплатит штраф, ее имущество будет под арестом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube