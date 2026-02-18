российское информационное агентство 18+

Среда, 18 февраля 2026, 14:38 мск

В Свердловской области ОРВИ за неделю заболели 34 тысячи человек

За прошедшую неделю на Среднем Урале заболели ОРВИ 34 тысячи свердловчан. Из них 16 тысяч – в Екатеринбурге. Показатель остается ниже средних многолетних значений на 8%.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, больше половины больных (почти 62%) – дети. Из возбудителей обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, вирусы гриппа, covid-19.

Санврачи рекомендуют придерживаться мер неспецифической профилактики: регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим средством, избегать прикосновений к лицу, соблюдать масочный режим и не забывать о дистанции в местах скопления людей, соблюдать меры предосторожности при уходе за больным членом семьи, а также вести здоровый образ жизни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

