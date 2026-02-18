«Есть осторожный оптимизм», – глава Центробанка заявила о переломе в борьбе с кибермошенниками

Мошенники похитили у россиян 29 миллиардов рублей в 2025 году. Это на 6% больше, чем годом ранее, следует из статистики Банка России. Но регулятор видит в этом положительную тенденцию, так как в статистику стали попадать мелкие хищения, которые раньше не учитывались. Кроме того, принятые жесткие меры по борьбе с мошенничеством уже приносят результат. «Впервые у нас есть основания для осторожного оптимизма», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.

По ее словам, мелкие хищения стали регистрироваться с появлением спецкнопки в мобильных приложениях крупных банков. Это сервис, который собирает информацию пострадавших от мошенничества. Все данные автоматически попадают в базу Центробанка: используя ее, банки ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч подозрительных операций. Средняя сумма ущерба от мошеннических действий за год снизилась с 22 до 16 тысяч рублей. Объемы кредитного мошенничества упали на 40%. Число крупных хищений от 200 тысяч рублей также снизилось в полтора раза.

Эльвира Набиуллина отметила, что кибермошенничество становится менее выгодным. Стоимость «дроп-комплекта» – набора из банковской карты и SIM-карты для обналичивания денег – на черном рынке выросла с 15-20 тысяч до 100 тысяч рублей. В большинстве случаев это превышает сумму кражи. «Наша задача – свести к минимуму шансы мошенников использовать одну и ту же банковскую карту дважды. Для этого нужно, чтобы реквизиты дропперов быстро попадали в нашу базу данных. Скорость реакции очень важна и должна стать общим приоритетом», – заявила глава Центробанка.

Однако есть и нерешенные задачи. «Нам не хватает сцепки банков с операторами связи. Сейчас мошенникам стало сложнее дозвониться до наших граждан, но телефон все же остается основным каналом мошеннических атак. Это подтверждают наши опросы. Второе: мы прижали мошенников внутри банковской инфраструктуры, но они находят обходные пути, используют курьеров и снятие наличных в банкоматах. Поэтому в сентябре появилась обязательная проверка на признаки мошенничества при снятии наличных. Эффект был практически мгновенным, объем хищений через этот канал сократился на 40%», – отметила Набиуллина.

Заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов подтвердил, что количество киберпреступлений снизилось. Если в 2024 году регистрировалось 755 тысяч случаев, то в 2025 году – уже 663 тысячи случаев. Материальный ущерб от мошенничества, по данным МВД, за год снизился с 205 миллиардов до 189 миллиардов рублей. Храпов отметил, что статистику по ущербу полиция собирает иначе, чем Центробанк. Правоохранители опираются на информацию от пострадавших, которые пишут заявления.

«Комплекс мер по борьбе с мошенничеством однозначно оказал оздоровительный эффект. Если в январе 2025 года мы фиксировали больше 9 тысяч киберпреступлений каждую неделю, то в декабре – уже меньше 6 тысяч в неделю. Существенное снижение мы начали отмечать с августа, когда было заторможено действие WhatsApp* и Telegram. С каждым введенным ограничением мы фиксировали резкий спад преступности, но с последующим частичным ростом. Это говорит о том, что мошенники адаптируются и ищут контрмеры», – отметил замглавы МВД.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube