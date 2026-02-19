российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 февраля 2026, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Более 850 спортсменов примут участие в лыжном марафоне «Европа-Азия 2026»

В воскресенье, 22 февраля, в Свердловской области состоится лыжный марафон «Европа-Азия». Спортсмены будут участвовать в забегах на 30 и 50 километров.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, на марафон зарегистрировались более 850 участников из 45 субъектов РФ, более 600 из которых уйдут на максимальную дистанцию. Также подтверждено участие спортсменов из Казахстана и Словакии.

Марафонцы выйдут на старт от турбазы «Хрустальная» (Первоуральск), пересекут границу двух частей света у стелы «Европа-Азия» и финишируют на учебно-спортивной базе «Динамо» (Екатеринбург).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт,