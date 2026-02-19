Продавцы с маркетплейсов начали хитрить с ИИ и отзывами

Продавцы на маркетплейсах стали изобретательнее применять возможности ИИ для увеличения продаж – и теперь используют сгенерированные нейросетями картинки не только для карточек товаров, экономя на фотосессиях, но и на отзывах. Подобные уже встречаются на популярных площадках в России, Казахстане и Китае. Причем из-за того, что буквально с каждым днем генеративный контент становится все более натуралистичным, все сложнее отличить настоящие снимки, сделанные пользователями, от тех, что используются для накрутки рейтинга.

«Накрученные отзывы и прежде встречались, но люди всегда больше доверяли пользователям, которые оставляли фотографии. Да, не всегда хорошего качества, но такие, которые позволяли оценить, как, к примеру, сидит платье на нормальной женской фигуре, среднестатистической, а не модельной. А теперь и это стали подделывать, причем все более умело. Иногда до смешного доходит: фейк можно распознать не по фото, а по тексту», – рассказала «Новому Дню» маркетолог Ольга Жуковская.

Напомним, ранее фотографы и фотостудии стали сообщать о падении спроса на услуги – даже в традиционно горячее время предновогодних фотосессий ажиотажа не было из-за бума нейросетей.

Екатеринбург, Елена Сычева

